【污水陽性】屯門及黃大仙污水陽性疑有隱形傳播　4幢大廈納強制檢測【附地圖】

▲ 本港多區錄得確診個案，圖為元朗廣場因有多宗確診須關閉清潔。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂。今日（5日）新增351宗確診個案，其中343宗個案屬於本地病例，有8宗輸入個案。本地個案大部分涉及Omicron變種病毒，24宗懷疑涉及Delta個案，部分個案仍在分析。本地個案當中，有182宗與早前個案有關連，161宗仍在調查。初步陽性個案約200宗。

政府（５日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊發現於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，包括屯門、黃大仙、灣仔及中西區。詳情地圖，按此。



因應在屯門及黃大仙的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測

污水監測區域屯門區-046(TM-046) ─ 大興花園第一期第1、2 座

▲ 屯門大興花園第一及二座。

污水監測區域黃大仙-TTE5 ─ 東頭（二）邨裕東樓

污水監測區域黃大仙-TTE1 ─ 東頭（二）邨貴東樓

▲ 東頭（二）邨。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。強制檢測公告詳情可經以下衞生署衞生防護中心網頁連結瀏覽。

另外，環保署已把因應污水檢測呈陽性而發出強制檢測公告的地區範圍及相關資訊上載至「同心抗疫」專題網站的本地情況互動地圖上，方便市民查看。詳情可瀏覽網頁連結。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋