【污水範圍】中半山多個豪宅涉污水陽性　涉地利根德閣、嘉慧園、富匯豪庭等

▲ 政府呼籲有污水樣本陽性的地區，市民及工作人士「願檢盡檢」。（陳永康攝)

本港（5日）新增351宗確診個案，其中本地感染個案有343宗，180多宗個案屬相關個案，尚有161宗個案感染源頭有待釐清。本港至少5幢樓宇因出現傳播，部份住戶須撤離。政府跟進在九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，其中中西區涉及多個豪宅屋苑驗出污水陽性，疑有隱性傳播。

政府表示，民政事務總署包括灣仔及中西區民政事務處，以及透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會，陸續向在以下灣仔及中西區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

污水監測區域灣仔-1A （山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶）

根據政府提供的污水陽性範圍，涉及多個豪宅及屋苑，山頂包括山景花園、山頂花園別墅，中半山則有地利根德閣、玫瑰別墅、嘉慧園、寶園及富匯豪庭等。其他地區亦涉及香港禮賓府、香港公園、太古廣場及英國領事館等多處。

▲ 中西區發現污水範圍的大廈及屋苑。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋



