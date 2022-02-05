【醫護確診】4間公立醫院有醫護染疫　有2名同事屬密切接觸須檢疫

▲ 醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞醫生下午出席疫情記者會，交代家居隔離安排。（黃建輝攝）

本港（5日）新增351宗確診個案，其中本地感染個案有343宗，180多宗個案屬相關個案，尚有161宗個案感染源頭有待釐清。本港至少5幢樓宇因出現傳播，部份住戶須撤離。政府跟進在九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，其中中西區多個豪宅屋苑驗出污水陽性，疑有隱性傳播。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局（5日）公布，有4間公立醫院有職員因家居或社區接觸而確診或初步確診新冠病毒，包括屯門醫院一名手術室運作助理；雅麗氏何妙齡那打素醫院一名自選兼職護士；威爾斯親王醫院一名抽血員；和律敦治及鄧肇堅醫院一名運作助理。

醫管局指所有初步確診員工已獲安排送院作隔離治療，有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備；初步沒有病人被列為密切接觸者。

部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食及交談，目前合共有兩名員工因而被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排，另外，有17名員工被列為其他接觸者，醫院已為有關員工安排所需檢測。

現時疫情嚴峻，醫管局已再次提醒員工盡量減少社交活動，包括跨家庭聚會及避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。

【居安抗疫】竹篙灣檢疫中心下周改為社區隔離設施 次密切接觸者家居檢疫4天，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋