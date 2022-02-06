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【強制檢測】62幢大廈須強檢　涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】

社會 10:15 2022/02/06

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案及污水檢測陽性，昨日（5日）新增351宗確診個案及約200宗初步陽性個案，均創兩年疫情以來單日新高。

政府今早（6日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處62個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

強檢名單如下：

  • 上環帝后華庭 1 座
  • 土瓜灣北帝街 10-16 號北帝大廈 C 座
  • 土瓜灣美景街美景樓 1 期
  • 土瓜灣燕安街 25-27 號
  • 大埔怡雅苑怡達閣
  • 大圍新翠邨新芳樓
  • 元朗灰沙圍順利花園
  • 元朗媽橫路 7 號富來花園 A 座
  • 元朗媽橫路 7 號富來花園 B 座
  • 元朗福德街 36A 號
  • 元朗翹翠峰 6 座
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 天水圍天悅邨悅榮樓
  • 天水圍天逸邨逸浪樓
  • 屯門友愛邨愛智樓
  • 屯門青棉徑 2 號菁雋
  • 北角健康村 1 期康智閣
  • 石硤尾石硤尾邨美葵樓
  • 石硤尾石硤尾邨美禧樓
  • 西灣河嘉亨灣 2 座
  • 沙田大圍美田邨美全樓
  • 沙田大圍美林邨美楓樓
  • 沙田大圍景田苑敬心閣
  • 沙田新田圍邨富圍樓
  • 沙田瀝源邨貴和樓
  • 沙田瀝源邨福海樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀和樓
  • 秀茂坪寶達邨達峰樓
  • 坪洲金坪邨金坪樓
  • 旺角砵蘭街 336-338 號
  • 油麻地新填地街 215-225 號
  • 油麻地駿發花園 2 座
  • 油塘油麗邨碧麗樓
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 油塘高翔苑高麒閣
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 紅磡黃埔新邨佳富樓
  • 紅磡漆咸道北 226-232 號漆咸大樓
  • 粉嶺祥華邨祥景樓
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 荃灣荃威花園 N 座
  • 荃灣麗城花園 3 期 7 座
  • 馬鞍山迎海 1 期 5 座
  • 馬鞍山富安花園 6 座
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 深水埗南昌街 61-65 號東成大廈
  • 深水埗荔枝角道 258 號
  • 深水埗福華街 72-86 號福華大廈
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 葵涌石籬一邨石俊樓低座
  • 葵涌石籬二邨石廣樓
  • 藍田康逸苑康麗閣
  • 藍田興田邨彩田樓
  • 灣仔肇輝臺14號嘉苑A座
  • 觀塘牛頭角上邨常逸樓
  • 觀塘雲漢街 89-113 號建泰樓
  • 觀塘順利邨利祥樓
  • 觀塘翠屏南邨翠榮樓
    • 點擊圖片放大
    +3
    +2

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 黃大仙東頭(二)村裕東樓
  • 黃大仙東頭(二)村貴東樓
  • 屯門大興花園第一期第 1, 2 座

詳細指明時間及須檢測時間

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌 爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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