【強制檢測】62幢大廈須強檢　涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案及污水檢測陽性，昨日（5日）新增351宗確診個案及約200宗初步陽性個案，均創兩年疫情以來單日新高。

政府今早（6日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處62個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

強檢名單如下：

上環帝后華庭 1 座

土瓜灣北帝街 10-16 號北帝大廈 C 座

土瓜灣美景街美景樓 1 期

土瓜灣燕安街 25-27 號

大埔怡雅苑怡達閣

大圍新翠邨新芳樓

元朗灰沙圍順利花園

元朗媽橫路 7 號富來花園 A 座

元朗媽橫路 7 號富來花園 B 座

元朗福德街 36A 號

元朗翹翠峰 6 座

天水圍天悅邨悅泰樓

天水圍天悅邨悅榮樓

天水圍天逸邨逸浪樓

屯門友愛邨愛智樓

屯門青棉徑 2 號菁雋

北角健康村 1 期康智閣

石硤尾石硤尾邨美葵樓

石硤尾石硤尾邨美禧樓

西灣河嘉亨灣 2 座

沙田大圍美田邨美全樓

沙田大圍美林邨美楓樓

沙田大圍景田苑敬心閣

沙田新田圍邨富圍樓

沙田瀝源邨貴和樓

沙田瀝源邨福海樓

秀茂坪秀茂坪邨秀和樓

秀茂坪寶達邨達峰樓

坪洲金坪邨金坪樓

旺角砵蘭街 336-338 號

油麻地新填地街 215-225 號

油麻地駿發花園 2 座

油塘油麗邨碧麗樓

油塘高俊苑俊匯閣

油塘高翔苑高飛閣

油塘高翔苑高麒閣

青衣長安邨安濤樓

紅磡黃埔新邨佳富樓

紅磡漆咸道北 226-232 號漆咸大樓

粉嶺祥華邨祥景樓

粉嶺景盛苑歡景閣

荃灣荃威花園 N 座

荃灣麗城花園 3 期 7 座

馬鞍山迎海 1 期 5 座

馬鞍山富安花園 6 座

將軍澳寶林邨寶寧樓

深水埗南昌街 61-65 號東成大廈

深水埗荔枝角道 258 號

深水埗福華街 72-86 號福華大廈

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

葵涌石籬一邨石俊樓低座

葵涌石籬二邨石廣樓

藍田康逸苑康麗閣

藍田興田邨彩田樓

灣仔肇輝臺14號嘉苑A座

觀塘牛頭角上邨常逸樓

觀塘雲漢街 89-113 號建泰樓

觀塘順利邨利祥樓

觀塘翠屏南邨翠榮樓 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

污水樣本檢測呈陽性的地點：

黃大仙東頭(二)村裕東樓

黃大仙東頭(二)村貴東樓

屯門大興花園第一期第 1, 2 座

詳細指明時間及須檢測時間

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津