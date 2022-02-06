【強制檢測】62幢大廈須強檢 涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】
社會 10:15 2022/02/06
本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案及污水檢測陽性，昨日（5日）新增351宗確診個案及約200宗初步陽性個案，均創兩年疫情以來單日新高。
政府今早（6日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處62個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。
強檢名單如下：
- 上環帝后華庭 1 座
- 土瓜灣北帝街 10-16 號北帝大廈 C 座
- 土瓜灣美景街美景樓 1 期
- 土瓜灣燕安街 25-27 號
- 大埔怡雅苑怡達閣
- 大圍新翠邨新芳樓
- 元朗灰沙圍順利花園
- 元朗媽橫路 7 號富來花園 A 座
- 元朗媽橫路 7 號富來花園 B 座
- 元朗福德街 36A 號
- 元朗翹翠峰 6 座
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 天水圍天悅邨悅榮樓
- 天水圍天逸邨逸浪樓
- 屯門友愛邨愛智樓
- 屯門青棉徑 2 號菁雋
- 北角健康村 1 期康智閣
- 石硤尾石硤尾邨美葵樓
- 石硤尾石硤尾邨美禧樓
- 西灣河嘉亨灣 2 座
- 沙田大圍美田邨美全樓
- 沙田大圍美林邨美楓樓
- 沙田大圍景田苑敬心閣
- 沙田新田圍邨富圍樓
- 沙田瀝源邨貴和樓
- 沙田瀝源邨福海樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀和樓
- 秀茂坪寶達邨達峰樓
- 坪洲金坪邨金坪樓
- 旺角砵蘭街 336-338 號
- 油麻地新填地街 215-225 號
- 油麻地駿發花園 2 座
- 油塘油麗邨碧麗樓
- 油塘高俊苑俊匯閣
- 油塘高翔苑高飛閣
- 油塘高翔苑高麒閣
- 青衣長安邨安濤樓
- 紅磡黃埔新邨佳富樓
- 紅磡漆咸道北 226-232 號漆咸大樓
- 粉嶺祥華邨祥景樓
- 粉嶺景盛苑歡景閣
- 荃灣荃威花園 N 座
- 荃灣麗城花園 3 期 7 座
- 馬鞍山迎海 1 期 5 座
- 馬鞍山富安花園 6 座
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 深水埗南昌街 61-65 號東成大廈
- 深水埗荔枝角道 258 號
- 深水埗福華街 72-86 號福華大廈
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 葵涌石籬一邨石俊樓低座
- 葵涌石籬二邨石廣樓
- 藍田康逸苑康麗閣
- 藍田興田邨彩田樓
- 灣仔肇輝臺14號嘉苑A座
- 觀塘牛頭角上邨常逸樓
- 觀塘雲漢街 89-113 號建泰樓
- 觀塘順利邨利祥樓
- 觀塘翠屏南邨翠榮樓
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污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 黃大仙東頭(二)村裕東樓
- 黃大仙東頭(二)村貴東樓
- 屯門大興花園第一期第 1, 2 座
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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記者：黃穎津