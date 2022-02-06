【第五波疫情】高拔陞指竹篙灣社區隔離設施料數天後啟用　接收無病徵等風險極低患者

▲ 醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞。（黃建輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，昨日（5日）新增351宗確診個案及約200宗初步陽性個案，均創兩年疫情以來單日新高。港府昨日宣布啟動應變計劃，公布竹篙灣改為社區隔離設施，作為沒有徵狀的人士或者徵狀輕微人士，至於次密切接觸者安排居家隔離，有關居家隔離者需要戴電子手帶 、定期檢測及匯報身體情況 ，同時要確認陰性才可完結檢疫，以及由親友負責起居飲食。詳情即看：【檢疫隔離】

醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞今日（6日）在電視節目《講清講楚》中表示，今波疫情是最嚴重的一波，形容確診個案是幾何式的上升，情況非常嚴重，對病床的壓力很大，惟醫護的士氣好好，指醫護人員很有使命感，積極到亞博館社區治療設施工作。

他表示，由於Omicron變種病毒的傳播性很高，根據以往幾波需時兩至三個月應付，料今波疫情也需一段長時間服務量才可應付。不過，他認為當局在不同的圍封強檢中，揪出不少確診個案，加上Omicron的潛伏期較短，「樂觀來看可能是一個正面的因素」。

他強調當局已為「最壞的情況」作好準備，又認為醫管局有信心可處理今波疫情，因今波疫情的確診患者中，大多為病情輕微甚至無病微，在1500名病人中，僅一人為情況嚴重及一人情況危殆，另有少於1%人需要「聞氧氣」，粗糙估計僅一成或以下人士有醫療需要，有關情況與外國比較相近，認為醫院應集中資源照顧有醫療需要的病人：

因此當局會集中資源照顧多有醫療需要的病人，如果數字真係幾何式或海嘯式咁多的時候，那些主要需要隔離的病人或人士，可能要在社區的地方照顧或家居隔離。

港府昨日（5日）宣布，竹篙灣將改為社區隔離設施，接收檢測陽性、但無病徵或病徵輕微患者。高拔陞表示，亞博館社區治療設施主要接收病徵輕微患者，上址會提供到部分醫療設備，包括為病人照X光及抽血等。不過，他說，就近日的經驗所看，有一批病人即使染疫也毋須特別醫療程序，例如是年輕的成年人、沒有長期病患、已打新冠疫苗等。

他又說，竹篙灣社區隔離設施料數天後啟用，當局會安排風險極低的人士到該處隔離，上址會設有醫療站，惟沒有任何醫療設備，會提供簡單的退燒藥及咳藥水，而當病人有醫療需要時，會將病人調配到不同的設施或附近急症室，接受治療，強調有關病人突然轉重症的機會很微。

高拔陞表示，若竹篙灣社區隔離設施亦已爆滿，當局會安排部分檢測陽性、無病徵或病徵輕微患者作家居隔離，屆時會考慮不同因素決定，例如是病人的家居環境是否適合，是否有未打針的長者等，認為他們對醫療需要不太大，初步構思會使用遙距醫療、電話或應用程式處理，有需要時會有電話熱線作支援。

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記者：郭詩詩