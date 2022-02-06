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【新冠肺炎】一名海關關員初步確診　於機場處理行李檢查工作

社會 10:12 2022/02/06

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（資料圖片）

海關今日（6日）表示，一名海關關員初步確診。

海關指，該名人員最後一日上班日為本月1日，於最後上班日後曾與朋友用膳，該朋友其後證實確診，昨晚初步證實對新冠病毒呈陽性反應。該名人員於香港國際機場停機坪負責處理行李檢查工作，過去14日沒有外遊紀錄，工作期間一直有佩戴外科口罩，目前情況穩定。部門一直有安排於香港國際機場工作的海關前線員工每兩日進行一次病毒檢測，直至目前為止，人員的檢測結果均為陰性。

海關稱高度關注事件，已採取下列措施，包括安排與該名關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測；派員清潔及消毒該名關員的相關工作地方；進一步提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；及靈活調派人手，確保公務不受影響。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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