【封區檢測】屯門大興邨興昌樓逾2600人檢測　發現2宗初步陽性檢測個案

▲ 政府昨日（5日）就屯門大興邨指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（政府新聞網圖片）

港府昨晚（5日）圍封屯門大興街6號大興邨興昌樓，及大興街2號大興邨興泰樓，有關行動今早（6日）約8時完成，並正在興昌樓進行執法行動，確認興昌樓內所有人士已接受強制檢測。其中，在圍封興昌樓的行動中，有2633人接受檢測，當中發現2宗初步陽性檢測個案；當局另派員到訪興昌樓1332戶，當中151戶在過程中沒人應門。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於1月23日至2月5日期間曾身處上述大廈超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月7日或之前接受強制檢測。



政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩