【TVB高層】疑為鍾嘉欣跟樂易玲曾勵珍不和　王祖藍拉隊北上或另謀發展

▲ 傳王祖藍跟TVB女高層不和。

王祖藍去年獲曾志偉力邀回巢TVB，並出任首席創意官一職，任內亦製作了《好聲好戲》等受好評綜藝節目，可是今日有報導指王祖藍因為鍾嘉欣未能憑《星空下的仁醫》成TVB視后，因而感意興闌珊，更因此有意再度北上另謀發展。

去年鍾嘉欣憑《星空下的仁醫》演技出色，本被看好成為「萬千星輝頒獎典禮」的視后大熱，可是最後專程從加拿大返港的嘉欣，只獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，11度錯失視后寶座。

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有報導指王祖藍也看好鍾嘉欣可獲視后，更出盡牙力游說她回港出席頒獎禮，可是TVB因不想由舊將杜之克開拍的《星空下的仁醫》奪大獎，祖藍因此事更同另外兩位高層樂易玲及曾勵珍爭論。

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而祖藍自去年台慶後，已很少公開TVB活動，連《萬千星輝頒獎典禮》也沒有出席，因此傳出祖藍為鍾嘉欣失獎一事跟兩位女高層不和。

低調離港

近日王祖藍原來已低調離港，夥同王浩信、張振朗及高海寧組內地交流團，有指祖藍將逗留一段長時間，任高層的他可以放低公司業務，讓不少人感意外。

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同時，有指感做高層已意興闌珊的祖藍，有意在內地再另闢演藝事業，因他在內地發展好兼有人脈，不少藝人都有意隨祖藍北上，不過祖藍對此事沒作任何回應。

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