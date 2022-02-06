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【天氣預測】高空擾動為本港帶來有雨天氣　本周中後期大致多雲

社會 11:02 2022/02/06

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本港地區今日天氣預測 大致多雲，日間短暫時間有陽光。（資料圖片）

天文台今日（6日）表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，在吹著大東風情況下，今早各區氣溫普遍介乎12至15度，較昨天高2度。雲帶仍覆蓋華南沿岸，今日大致多雲，日間短暫時間有陽光。雲雨帶覆蓋華南，會為明天帶來有雨天氣，本周中後期大致多雲。

    點擊圖片放大
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天文台預測今日本港地區大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。而高空擾動會在明日為華南帶來有雨的天氣，預料一股東北季候風會在本周中期影響廣東，大致多雲，氣溫將稍為下降。

根據9天天氣預報，預料明天多雲，有幾陣雨及薄霧。周二仍大致多雲，但日間部分時間天色明朗，早上相當清涼。而周三至周五多雲，有一兩陣雨。周六日間部分時間天色明朗。

未來9天天氣預報。（天文台截圖）

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記者：余思嵐

 

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