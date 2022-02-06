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【變種病毒】Omicron殺入中半山、跑馬地豪宅區　The Mayfair兩人確診

社會 11:32 2022/02/06

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有2名確診人士居山頂梅道1號The Mayfair。（資料圖片）

本港昨日（5日）新增351宗確診個案，其中本地感染個案有343宗，180多宗個案屬相關個案，尚有161宗個案感染源頭有待釐清。其中中西區更有多個豪宅屋苑驗出污水陽性，疑有隱性傳播。詳情即看：【下一頁

中西區發現污水範圍的大廈及屋苑。

昨日確診本地個案中，有2名確診人士居山頂梅道1號The Mayfair，他們分別是一名74歲男子（＃14834）以及一名48歲女子（＃14872），他們2月3日發病，均為懷疑Omicron個案。

此外，跑馬地亦有新增確診本地個案，涉及一名居於跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座的60歲男子（＃15010），他2月1日發病，亦為懷疑Omicron個案。

點擊即看：【其他確診個案詳情

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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