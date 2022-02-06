【北京冬奧】冬奧港隊旗手朱定文高顏值成微博熱搜　22歲學霸運動員曾奪少年科學家獎

▲ 朱定文擔任港隊持旗手，引來網民關注。

北京冬奧日前開幕，22歲香港短道速滑運動員朱定文擔任持旗手，帥氣揮動區旗的模樣引來內地網民關注，令「香港旗手好帥」的標籤一度登上微博熱搜第一位。朱定文不但熱愛運動，亦醉心科研，於華盛頓大學修讀生物化學，又曾奪香港少年科學家獎。

擔任持旗手登熱搜

現年22歲的朱定文日前擔任持旗手，帶領香港代表團進入冬奧會場，帥氣模樣引來網民關注。他事後在社交媒體發文指「一半的任務已完成」，又表示「短短的幾十米，承載的是香港每一個曾經在冰上的汗水和淚水」，感謝背後強大的團隊支持：

沒有他們我無法實現今日的奧運夢。

能夠參與國際體壇盛事，朱定文形容是「一生最大的榮譽」。他將於11日亮相，出戰男子短道速滑500米初賽。他指自己或許不是能力最好的運動員，也不是速度最快的運動員，但會盡全力用最佳狀態發揮自己，盼為港爭光。

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15歲奪少年科學家獎

朱定文除了熱愛運動，亦醉心科研，可謂「文武雙全」。他從小就讀國際學校，曾以15歲之齡，研究出一套更快檢測細胞異變基因系統，令傳統需約60小時的檢測分析，縮減至2分鐘內找出變異基因，有助分析癌症成因及病理。朱定文的婆婆早年患癌離世，令他決心研發系統，盼助癌症病人及家屬。

這套系統令他在眾多參賽者中脫穎而出，贏得第十七屆「香港青少年科技創新大賽」高中組電腦及資訊科技一等獎、最優秀項目大獎，以及最高殊榮——少年科學家獎。他及後赴美升學，於華盛頓大學修讀生物化學，邊讀書邊力拼奧運夢，盼將來在兩個領域都有所成就。

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責任編輯︰王明芳