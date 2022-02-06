【三跑工程】機管局推敷設人工魚礁先導計劃　 今年中檢討結果

▲ 機場管理局正積極實施改善海洋生態及漁業提升策略。（機管局提供）

機管局今日（6日）表示，為補償三跑工程對環境的影響，推行敷設人工魚礁先導計劃，項目團隊於去年6月至7月期間，於機場西面水域的指定位置敷設100座人工魚礁，並正進行為期一年的監察研究，評估在將來北大嶼海岸公園敷設人工魚礁的可行性。

人工魚礁利用硅灰黏土製成，直徑長約 52 至 90 厘米，體積重約 56 至 180 公斤。它們的表面粗糙且佈滿大小不一的洞，模擬天然珊瑚礁。工作團隊亦在部分人工魚礁移植了活蠔苗，務求吸引更多海洋生物棲息及依附生長。

人工魚礁的設計與放置位置都經過仔細規劃，考慮了水流、海浪、海床環境，以及惡劣天氣下的穩定性等因素，減低人工魚礁移位或沉降的風險。

由於香港國際機場西面水域的海床屬軟泥地質，每個人工魚礁都加設竹棚以加強承托。

在三跑道系統於 2024 年落成前，北大嶼山水域將指定一個面積約 2 400 公頃的新海岸公園，是香港歷來規模最大。

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責任編輯：陳梓蔚、余思嵐