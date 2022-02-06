【聲夢傳奇X青春本我】鍾柔美單飛推快歌　15歲Yumi獲力捧做跳唱天后

▲ Yumi推出跳舞新歌。

TVB《聲夢傳奇》捧出多位樂壇新人，當中炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel)、鍾柔美(Yumi)、冼靖峰(Archie)都分別有出單曲機會， 另外炎明熹、姚焯菲、詹天文、鍾柔美也組成女團After Class，備受力捧，而Yumi近日再有機會出新歌，更可發揮所長主攻跳唱路線。

現年15歲的鍾柔美，在參加《聲夢傳奇》前已多度參加歌唱比賽，並以跳唱《花花宇宙》等快歌等受注意。而Yumi在去年已曾為《青年心城》演唱主題曲《不想輕躺》，日是繼炎明熹推出單曲《真話的清高》後，第二位擁有個人單曲的聲夢學員，再之後則到姚焯菲、冼靖峰推出個人單曲。

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近日Yumi再獲單飛出歌機會，前晚官方YouTube頻道突發釋出新歌《Breakin’ My Heart》MV，歌曲走跳舞風格，Yumi並夥同dancers合唱勁舞，十分富動感，Yumi又在舞蹈中加入心心手勢，打造個人台風。

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Yumi早在《聲夢》的跳唱表演相當突出，她曾接受TOPick訪問，坦言自己一開始也沒有想過會接觸跳唱，也相當喜歡，並打算向跳唱路線發展。對於過往不常跳唱的她，最需要的是「練氣」，「我平日很少做運動，很快就會無氣，但為了自己喜歡的唱跳，就要多加跳繩、做運動。」

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年紀輕輕的Yumi，已擁有不少舞台表演經驗，也甚具少女氣息，因此獲TVB力捧，有意力攻跳唱女歌手市場。

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