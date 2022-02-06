【第五波疫情】屯門大興邨興泰樓圍封錄11宗初確及1宗不確定個案　港府延長圍封大廈至明早

▲ 港府延長圍封大興邨興泰樓至明天早上。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。港府昨晚（5日）圍封屯門大興邨興泰樓，行動中發現11宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，情況令人憂慮。當局鑑於大興邨興泰樓具有極高感染風險，決定把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日（7日），目標是明早上午約7時半完成行動。

消息指，今日（6日）新增342宗確診個案，另錄得140宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

興泰樓受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內興泰樓所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，並在食物及衞生局局長在考慮整體情況及公眾利益後同意下，受檢人士方可離開其處所。

政府公布62幢大廈須強檢，涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】，詳情即看：【下一頁】

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩

