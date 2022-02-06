【新冠肺炎】灣仔跑馬地遊樂場工人初步確診　場內緩跑徑須消毒暫停開放

▲ 灣仔跑馬地遊樂場工人初步確診。（資料圖片）

康文署今日（6日）表示，一名於灣仔區跑馬地遊樂場上班的一級工人初步確診新冠肺炎。跑馬地遊樂場內的緩跑徑暫停開放至明日（7日）上午7時，以進行全面徹底清潔和消毒。

發言人指，該名員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為1月30日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。她早前因其居住大廈有確診者，故進行病毒測試，並獲通知初步確診。

康文署正安排與該名員工一同執勤的同事接受病毒測試，並已按衞生防護中心指引，全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。發言人表示，署方高度關注疫情，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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記者：黃穎津

