【第五波疫情】陳肇始：港府會視乎疫情發展考慮收緊社交距離措施　包括收緊公眾地方羣組聚集限制

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。食物及衞生局局長陳肇始表示，香港目前的疫情發展非常嚴峻，是兩年抗疫以來最惡劣的情況。現時已有超過220宗源頭未明個案，而且它們分布於各區，涉及不同行業、職位，亦發現Omicron病毒在家居和一些緊密工作間的傳播力特別強，形容疫情發展絕對不容樂觀。

她說，由於確診個案數字持續高企，政府會密切監察疫情發展，考慮進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規管範圍、收緊公眾地方羣組聚集的限制等。

消息指，今日（6日）新增342宗確診個案，另錄得140宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

陳肇始今日（6日）發表網誌，指上同五（4日）已會見多間私營檢測承辦商，要求他們大幅提高檢測量，最少提升一倍；另感謝廣東省及深圳市政府在物資及人員等方面的協調及幫助，進一步提升病毒檢測能力，務求在本月中前將公共及私營化驗所原本每日最高約10萬次的檢測量，大幅提升至約20萬次或更高的檢測量。另外，當局會與其中一間承辦商合作，在馬鞍山體育館設立火眼實驗室，進一步提升檢測量至每日不少於30萬次；並正計劃開設更多檢測中心及流動採樣站。

至於檢疫方面，她表示竹篙灣檢疫中心將逐步改變為社區隔離設施，接收一些沒有病徵的人士作隔離及康復用途；另會逐步安排本須在竹篙灣檢疫中心或其他設施檢疫的緊密接觸者——先是次密切接觸者，即是須隔離四日的人士，然後再到緊密接觸者——安排他們「家居檢疫」。

當局會視乎病人的隔離、檢疫人士的年齡丶居住狀況和整體情況，才決定是否讓他在「家居檢疫」，而「家居檢疫」期間有關人士亦須佩戴電子手環以接受監察，定期報告快速檢測結果及身體狀況，期間亦需要遵照衛生署的指引，並在指定日子接受病毒檢測。

政府公布62幢大廈須強檢，涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】，詳情即看：【下一頁】

此外，衞生署正全力籌備第三個追蹤辦，以增強個案追蹤的能力。現時已訓練了超過10,000個紀律部隊人員處理追蹤工作，當有新處所，便可立即調配已受訓的人員在第三個追蹤辦公室工作。

她說，隨着農曆新年結束，市民早前參與節日活動等社交接觸或會引發新的感染群組，預計香港短期內個案可能幾何式上升，當局須爭分奪秒，與病毒競賽，希望盡快遏止疫情，惟需要市民積極配合，留家抗疫，大幅減低人流，加上政府的措施才能阻截擴散。政府必定會盡全力以有效、聚焦及最適合香港的抗疫策略，務求於最短時間內切斷傳播鏈。

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記者：郭詩詩