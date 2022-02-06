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【初步確診】廉政公署一名執行處助理調查主任初步確診　最後上班日為上月28日

社會 13:27 2022/02/06

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廉政公署一名執行處助理調查主任初步確診。（資料圖片）

第五波疫情未止，多區錄得感染個案，昨日錄得351宗確診個案，初步陽性個案約200宗。廉政公署發言人表示，一名執行處助理調查主任昨日（5日）初步確診新冠肺炎，正待衞生防護中心確認個案及進一步指示。

消息指今日（6日）新增約342宗確診個案，再有140宗初步陽性。詳情即看：【下一頁】

該名廉署人員在北角廉政公署大樓工作，最後一次返回辦公室上班日期為1月28日，工作時有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。他初步確診前14日內，在執勤期間沒有接觸公眾人士。

廉署已按衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按衞生防護中心指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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