【凍齡型佬】關禮傑60大壽靠一招成「不老型佬」　女兒關楓馨貼兒時合照慶生獲讚可愛

▲ 關禮傑昨「登六」，女兒關楓馨上傳舊照慶生。

藝人關禮傑昨日（5日）六十大壽，大女關楓馨（Fabienne）在社交媒體發文慶賀，並上傳3張父女舊照慶生。關禮傑向來與兩女關係良好，早年受大女影響開始茹素，閒時又勤力操肌，保持健康體態，成為圈中「凍齡型佬」。

貼兒時合照溫馨慶生

關楓馨發文為爸爸慶生，又上傳十數年前的合照，相中兩父女拖手出遊、環抱合影，甚為溫馨。不少網民看後大讚關楓馨靚女又可愛，亦為關禮傑送上祝福，「繼續拍多啲好戲，期待兩父女合作」、「永遠的帥哥！」、「爸爸好有型！」。

關禮傑60歲身材依然fit爆，他早前接受TOPick訪問時表示，受大女關楓馨影響茹素逾4年，保持健康飲食習慣，保養得宜，成為圈中「不老型佬」。

我會聆聽年輕一輩的想法，令我和太太貼近社會。好像改吃素，也是囡囡影響我們，其實我也沒想過，女兒是為了自身健康和環保着想，也希望能感染更多的人。

他閒時亦勤操肌保持體態，坦言茹素後操肌成效較慢，故此更為勤力做運動，亦在澱粉質、蛋白質上補充多點。拍劇捱更抵夜消耗量大，關禮傑表示會多吃幾餐，通常會準備豆類、牛油果、蕃薯、粟米這類高蛋白質的食物。

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暖爸力撐女兒

關禮傑於1981年參加TVB第11期藝訓班而入行，在娛圈打滾多年卻零緋聞，與太太梁安娜（Anna）育有兩女，非常恩愛。他表示受信仰影響，甚為看重家庭：

我深信婚姻是一輩子的承諾，關係在於修補而不是結束，加上我的小朋友，不希望對她們的成長有影響。

關楓馨去年參選港姐，關禮傑現身撐場，又上台跟女兒合奏，為愛女打氣。她最後成功入五強，卻大熱倒灶未獲三甲。賽後她感謝父母支持，「他們叫我做好自己就得，做好本分其實就無需要後悔」。

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責任編輯︰王明芳