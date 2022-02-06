【青春不要臉】余德丞爆勵志金句喻毋忘初心　結局重現周潤發+張國榮黃金年代片段

▲ 《青春不要臉》昨晚大結局。

以80年代電視台藝訓班作背景追夢的《青春不要臉》，昨晚（5號）大結局劇情講述柳德榮（余德丞飾）與許士賓（林正峰飾）因堅拒與公司簽長約，結果遭公司雪藏，並牽連共同進退的姜之雁（劉穎鏇飾）被換走角色…

原本已是一線小生的榮仔，被「貶」擔任《歡樂今宵》「活力之星」之餘，更被公司沒收宿舍兼淪為連對白也沒有的茄喱啡…就在最低潮一刻，幸獲之雁陪伴及鼓勵的榮仔，因一句話頓悟入行初心，眾人更齊齊諗計企圖救回欲被公司取消的藝訓班培訓…

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德榮結局爆勵志金句

德榮劇中一番對白亦發人深省，他稱：「剎那光輝不是永恒，So What?不要忘記最初的自己，要毋忘初心，青春最大本錢就是輸得起！」

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昨晚有兩大驚喜位，分別是再度以客串登場的2020年度港姐季軍郭柏妍，及之前《香港愛情故事》中飾演脾氣暴躁情深大男人兼贏最佳男配角的白彪。

現年75歲的白彪，入行至今已逾半個世紀，憑《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》等劇集演出為人熟悉，是「第一代郭靖」。因《港愛》與監製林肯成為好友的彪哥，是次接獲林肯邀約即爽快答應演出，並於演回其「拿手好戲」大俠「根叔」，以前輩身份教訓齊輕舟（丁子朗飾）別擅自改寫劇本影響同劇對手，亦心疼榮仔遭受雪藏。

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雖然白彪出場時間不長，但角色有血有肉，林肯受訪時坦言白彪是次客串別具意義：「佢喺劇集嘅武俠世界入面，係好有代表性嘅演員，所以請到佢客串演出好開心，希望觀眾都會鍾意。」

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丹瑜大團圓

昨晚的兩小時結局篇更有不少致敬位，除了有《新紮師兄》、梁朝偉1987年台慶的用牙拉車演出、《蓋世豪俠》、《賭俠》等；當中戴祖儀（劇中角色為小瑜）被指造型酷似當年羅慧娟的「珠珠」，該段戲她與丁丁的互動更是可愛搞笑兼而有之。

劇集尾段榮雁CP與舟瑜CP齊齊開心迎接90年代部分，除了兩大CP的甜蜜互動惹來關注外，九位「倒數」歌影視紅星包括：周潤發、曾志偉、鄭裕玲、洪金寶、譚詠麟、鍾楚紅、許冠傑、徐小鳳的現身，更相當驚喜，直指記憶中當年的迎接90年代電視台活動相當大陣仗，除了粒粒巨星，更是由天光做到天黑。

▲ 《賭俠》位夠驚喜。

重現90年代巨星倒數節目

《不要臉》編審黎倩儀笑指劇情是參考當年的《齊心同步創90之演藝同歡新里程》大型馬拉松式直播節目。翻查資料，該個節目長達16小時，由除夕日早上開始播出，表演節目包括歌舞、球賽及遊戲等，相當盛大。

另昨晚播放的藝訓班學員成長片段亦是彩蛋處處，除了有劇中藝訓班的演出回顧外，更加插了當年「真」藝訓班學員畢業後在無綫的精彩演出，片段相當珍貴，並能見到多位對香港影視界貢獻良多的台前幕後前輩精英。

▲ 已故邵逸夫爵士

包括：已故邵逸夫爵士、杜琪峯、甘國亮、劉天賜、王晶、林嶺東、蔡和平、吳孟達、高志森、陳文輝、黃杏秀、黃日華、苗僑偉、湯鎮業及李添勝，《不要臉》監製潘嘉德亦在其中，原來該個是林肯為德哥預備的驚喜致敬位，德哥昨晚在電視上看到後大表開心謂：「估唔到我不但有名出，仲有樣添。多謝阿肯！」

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