【英國研究】全球首個人體挑戰試驗　鼻腔注入新冠病毒染疫兩天即帶傳染力

▲ 英國科學家進行全球首個新冠病毒「人體挑戰」試驗，近日公布最新結果。

全球首個新冠病毒「人體挑戰」試驗近日公布最新結果。是次研究由英國政府資助、由倫敦帝國理工學院、皇家自由醫院及企業hVivo共同進行，研究以病毒入侵人體後的傳染期，以及部分人士為何有抵抗力作分析，發現志願者在感染病毒約兩天後就會出現症狀，並帶有傳染力，傳染期最多甚至達12天。

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今次人體挑戰試驗共招募36名18至30歲年輕、健康、未注射過疫苗的自願者參加。研究人員會在受試者鼻腔中滴入相同劑量、約10微克的原始新冠病毒，結果有一半人未有受感染。

一半受試者未有感染新冠病毒

而18名感染者中沒有重症患者，其中16人出現類似感冒的輕微症狀、13人暫時喪失嗅覺。除了其中3人，所有受試者在90天內都恢復正常。

是次試驗中，一半受試者未有感染新冠病毒，將成為未來研究的重點之一。而感染者在進行試驗兩天後就出現症狀，感染傳播速度也比以往估計要5至6天來得快。

感染者喉嚨會先出現高水平的病毒量，繼而鼻腔也會出現病毒；在被感染5天後，病毒量會達到高峰，最多在12天後體內仍可檢測到病毒。由於鼻腔是主要感染點，因此研究人員亦強調口罩蓋住口鼻對防疫的重要性。

負責試驗的倫敦帝國學院傳染病專家Christopher Chiu表示，是次研究發現新冠病毒潛伏期很短，而且鼻腔會散發極高水準的病毒。而他亦稱，快篩測試能有效在早期檢測出新冠病毒，若正確使用，一旦確診陽性即採取防疫行動，將對阻斷病毒傳播有重大影響。

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責任編輯：羅嘉欣