【潮爆開運王】被李居明選中擲開運骰　新婚張秀文求得好卦

▲ 張秀文擲開運骰。

玄學大師李居明為商台主持的玄學節目《潮爆開運王》，新春期間接連邀請多位貴賓包括傅嘉莉、蓋鳴暉、龍貫天、陳鴻進、黎芷珊、石詠莉等上節目。日前大年初五適逢立春，大師特別邀請近期當旺的張秀文擲開運骰，果然心想事成，在正式踏入虎年之際，為港人為香港攞頭彩。

藝人張秀文在李居明主持的節目求得好卦，稱為意外之財、事緣大師這個擲骰遊戲其實就是考運程，視乎擲骰者是否當旺、運勢如何，若能擲出的三粒骰拼合成9或13，就表示行運當旺，會有意外之喜、意外之財，大師説命中率不會高，有一定難度。

他揀中張秀文，窺準她當紅受力捧，兼且去年底蜜運成功新婚，有信心由她代表香港人擲出個鴻運當頭。

而肩負重任的張秀文則萬分緊張，在播音室內不停呵氣又閉目念念有詞，大師囑她持三粒骰在心臟位置搓揉，只見她搓心口又搓肚皮又吹氣⋯⋯在場人士紛為她集氣，結果擲出5、3、1，合共就是「9」！頓時全場起哄。

張秀文開心大叫，虎年伊始攞咗頭彩，大師亦説「締造出一個奇蹟！多謝秀文腳頭好，為港人帶來喜訊。」

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