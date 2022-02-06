  • 17°C
香港時間 : 2022206日 (週日) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮爆開運王】被李居明選中擲開運骰　新婚張秀文求得好卦

娛樂 15:03 2022/02/06

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

張秀文擲開運骰。

玄學大師李居明為商台主持的玄學節目《潮爆開運王》，新春期間接連邀請多位貴賓包括傅嘉莉、蓋鳴暉、龍貫天、陳鴻進、黎芷珊、石詠莉等上節目。日前大年初五適逢立春，大師特別邀請近期當旺的張秀文擲開運骰，果然心想事成，在正式踏入虎年之際，為港人為香港攞頭彩。

藝人張秀文在李居明主持的節目求得好卦，稱為意外之財、事緣大師這個擲骰遊戲其實就是考運程，視乎擲骰者是否當旺、運勢如何，若能擲出的三粒骰拼合成9或13，就表示行運當旺，會有意外之喜、意外之財，大師説命中率不會高，有一定難度。

他揀中張秀文，窺準她當紅受力捧，兼且去年底蜜運成功新婚，有信心由她代表香港人擲出個鴻運當頭。

而肩負重任的張秀文則萬分緊張，在播音室內不停呵氣又閉目念念有詞，大師囑她持三粒骰在心臟位置搓揉，只見她搓心口又搓肚皮又吹氣⋯⋯在場人士紛為她集氣，結果擲出5、3、1，合共就是「9」！頓時全場起哄。

張秀文開心大叫，虎年伊始攞咗頭彩，大師亦説「締造出一個奇蹟！多謝秀文腳頭好，為港人帶來喜訊。」

最新影片：林明禎訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
14:25 2021/12/23
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
【娛圈喜事】張秀文晒婚照承認婚訊　感激Bob做媒人分享相戀經過
13:21 2021/11/17
【娛圈喜事】張秀文晒婚照承認婚訊　感激Bob做媒人分享相戀經過
【最強媒人】林盛斌樂助朋友覓好歸宿　歷低潮靠Bob嫂扶持重尋初心
18:04 2021/11/23
【最強媒人】林盛斌樂助朋友覓好歸宿　歷低潮靠Bob嫂扶持重尋初心

你可能感興趣

【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
14:25 2021/12/23
【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單
【娛圈喜事】張秀文晒婚照承認婚訊　感激Bob做媒人分享相戀經過
13:21 2021/11/17
【娛圈喜事】張秀文晒婚照承認婚訊　感激Bob做媒人分享相戀經過
【最強媒人】林盛斌樂助朋友覓好歸宿　歷低潮靠Bob嫂扶持重尋初心
18:04 2021/11/23
【最強媒人】林盛斌樂助朋友覓好歸宿　歷低潮靠Bob嫂扶持重尋初心
張秀文 傅嘉莉 石詠莉 李居明 演員

最高瀏覽

【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
13:48 2022/01/31
【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
【強制檢測】全港55個地點納入強檢　涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑【附檢測時間】
11:10 2022/02/05
【強制檢測】全港55個地點納入強檢　涉寶馬山花園及愉景灣畔峰等多間屋苑【附檢測時間】
【新年盆菜】千元盆菜變包裝急凍食材　海洋公園萬豪酒店回應投訴
13:40 2022/02/05
【新年盆菜】千元盆菜變包裝急凍食材　海洋公園萬豪酒店回應投訴