【財爺網誌】陳茂波：須以最短時間管控疫情支撐經濟　社會需有秩序進行最大範圍檢測

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，香港目前最需要透過快速有效方法，找出和隔離感染者，以盡快截斷社區傳播鏈，避免病毒進一步擴散，故必須以最短時間管控疫情，只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟。

陳茂波今日在網誌表示，香港當前同時受變種病毒Omicron和Delta侵襲，社區存在眾多隱形傳播鏈，確診宗數仍在不斷上升，可見疫情極為嚴峻。

他指出，全社會需要有秩序地進行最大範圍病毒檢測，全面找出被感染的患者，並提供適切護理治療，讓社會能在風險可控、穩定安全環境中恢復活動，又強調內地城市有效應對疫情的經驗給予香港信心。

他又希望市民稍作忍耐，減少出行、在家抗疫，積極呼籲親友接種疫苗，以保護自己和保護家中老弱幼少。

另外，陳茂波表示，第六輪「防疫抗疫基金」，初步規模不少於200億元，敲定細節後會盡快公布，並向立法會尋求撥款；至於還有不到3個星期便要公布的財政預算案，在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展部署。

他指出，今年國際政經大形勢仍然複雜多變，各地供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格有上漲壓力，影響環球經濟增長前景，甚至令一些主要經濟體通脹持續高企，為各主要央行收緊貨幣政策部署增添不確定性，並增加環球金融市場和資金流向出現波動風險。

陳茂波形容，無論是控疫防疫艱巨工作，抑或是維護金融體系穩定重任，又或是維護發展安全及利益，都離不開決策前對問題本質深入思考和準確研判，綜觀全局策劃部署，就極端事件做好預案，「做最壞的打算和最充份的準備」，強調這是保障社會總體穩定發展的重要指導原則。

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責任編輯：胡偉明