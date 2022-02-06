【疫情嚴峻】今日增342宗確診個案　初步確診逾300宗【不斷更新】

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案。衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

今日（6日）新增342宗確診個案，全部屬於本地病例，是連續第二天確診個案突破300宗。個案大部分涉及Omicron變種病毒，20宗懷疑涉及Delta個案，部分個案仍在分析。本地個案當中，有100宗與早前個案有關連，136宗仍在調查。今日另錄得初步陽性個案超過300宗。詳情即看：【下一頁】

【17:10】

林文健指，過去兩周有320宗無源頭個案，若一宗個等於一條傳播鏈，即意味社區存在至少320條傳播鏈，因一人可傳播多於一人，疫情非常嚴重，有必要推持目前防疫措施，以延緩傳播速度。

【17:00】

林文健承認現時檢測情況不理想，多區檢測站出現排長龍情況，並表示未來會增加檢測量，冀由現時每日10萬次檢測，增至每日20萬次，當重啟火眼實驗室後，期望能增至一日30萬次。

【16:55】

林文健表示，當有住宅出現群聚個案，無論是垂直或橫向，若環境、渠管或建築結構有問題便要撤離，移除傳染源。當有超級傳播出現，造成廣泛環境污染或交叉感染，只要能將污染源移除，並考慮檢測能力，便可能要進行圍封，有可能是1日或多於1日。

【16:50】

劉家獻指，一名84歲病人情況嚴重，呼籲長者盡快接種疫苗。另外，廣華醫院一名89歲女病人初步確診，一名職員及同病格4名病人被列密切接觸者需檢疫。詳情即看：【下一頁】

【16:45】

今日新增初步陽性個案超過300宗。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

張竹君指，深水埗百樂安老院一名93歲長者染疫，他沒有外出紀錄，同院約30名長者要檢疫。救世軍寶林長者之家一名員工亦染疫，約40院友需要檢疫。詳情即看：【下一頁】

此外，沙田碩門邨美碩樓、屯門大興邨興泰樓亦有確診個案。元朗廣場有13名工作人員染疫，包括清潔、保安、售貨員、餐廳職員等。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

今日（6日）新增342宗確診個案，連續兩天確診個案突破300宗。林文健表示，現時疫情形勢危急，過去兩周累計有1,921宗個案，其中包括320宗不明源頭個案，大多集中在5區。詳情即看：【下一頁】

林文健呼籲市民齊心做好應對措施，他指出現時80歲以上長者已接種2針疫苗只達22%，70至80歲年齡層已接種2針疫苗只達一半，遠遠達不到防護要求。他呼籲市民盡快接種疫苗。

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌 爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津