【新冠肺炎】醫管局指84歲病人病情轉差須入ICU　3間醫院有病人初步確診

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署及醫院管理局今日（6日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。 今日新增342宗確診個案，連續兩天確診個案突破300宗【詳情下一頁】。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲356宗呈報個案，138人康復出院，現時共有1490名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫。

他指個案13400情況仍然危殆，另增一名84歲病人情況嚴重，長期病患，無接種疫苗，入院時病徵輕微，但今日病情嚴重已入ICU治療，呼籲長者盡快接種疫苗。

此外，他指出廣華醫院一名89歲女病人入院初步確診，一名職員及同病格的4名病人被列密切接觸者需檢疫；在伊利沙伯醫院一名62歲女病人在進行血液透析治療前證實初步確診，同房4名病人需檢疫；博愛醫院一名31歲男病人入院篩查初步確診，情況穩定，一名抽血員及一名運作助理被列密切接觸者需檢疫。

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記者：余思嵐