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【防疫措施】教育工作人員總工會建議延遲DSE開考日期　倡延長學校暫停面授課時間

社會 15:53 2022/02/06

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教育工作人員總工會倡延長學校暫停面授課時間。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，全港學校暫停面授課堂到2月21日為止。工聯會屬會、教育工作人員總工會建議，立即暫停中六年級學生回校進行面授課堂，並延長全港學校暫停面授課的日期，又建議考慮延遲中學文憑試的開考日期，並盡快向公眾公布延遲考試的日期，讓學校與學生有更多空間與時間準備文憑試。

教育工作人員總工會表示，不明源頭個案可能遍佈全港，而在農曆新年假期前，有學校亦被納入政府強制檢測公告中，認為反映學校亦是高危地方。總工會提出7項建議，認為教育局應按最新疫情的情況，修訂農曆新年假期前的措施，立即暫停中六級學生回校進行面授課堂。另外，總工會認為當局應考慮取消小學六年級下學期呈分試及全港性系統評估（TSA）中的說話評估。

總工會又提出，全港小學宜考慮取消3月、4月的校內考試，又建議學校應跟隨政府呼籲，推行在家工作至另行通知，認為法團校董會與校長在安排老師、職員、校工回校當值的安排上，應以員工安全、減低員工受到感染的風險為首要條件，以免疫情擴散。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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