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【新冠肺炎】多間院舍長者及員工確診　涉深水埗百樂安老院、救世軍寶林長者之家等

社會 16:46 2022/02/06

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救世軍寶林長者之家有一名保健員確診。（社署圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署及醫院管理局今日（6日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。 衞生署署長林文健表示，過去2周累積1921個案，有320宗未有源頭，主要集中在深水埗區、九龍城區、沙田區、葵青區、黃大仙區。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心公布，今日（6日）新增342宗確診個案，連續兩日確診個案逾300宗，今日確診的個案全部為本地個案，其中100宗與早前個相關、其他屬源頭不明個案。即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有部分個案與早前個案相關：

  • 深水埗塘尾元州街5-11號百樂安老院一名93歲女士確診，有30位長者及7名員工須檢疫
  • 救世軍寶林長者之家一名保健員確診，40多位院友要檢疫
  • 何文田香港耀能協會盛康園康怡居有4人染疫，包括2人確診及2人初確，包括廚房工作的人士，護士及工作人員，上址地下一樓及三樓人士須檢疫

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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