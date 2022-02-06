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【新冠肺炎】張竹君：部分確診人士新春曾到寶蓮寺、車公廟　憂慮會出現傳播

社會 16:50 2022/02/06

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（資料圖片）

衞生署及醫院管理局今日（6日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。 衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席。 

張竹君說，沙田碩門邨美碩樓2個07單位出確診；大興邨興泰樓2個06、2個10樓單位出現傳播，須調查是否出現垂直或橫向傳播；深水埗教會「Hazrat Siddique Akbar Society」已增至11宗個案，元朗廣場累計有13名工作人士確診，包括保安、清潔、餐廳職員等。

張竹君又說，不少確診者新春去過團拜聚餐，部分人更曾去過寶蓮寺、車公廟，憂慮會出現傳播。

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記者：蘇文軒

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