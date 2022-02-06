【第五波疫情】林文健：本港疫情危急過去2周累積1921宗個案　不明源頭個案多集中在5區

▲ 本港過去2周累積1921宗個案。

衞生署及醫院管理局今日（6日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署署長林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席。

林文健指，現時疫情危急，仍有逾300宗個案，過去2周累積1921宗個案，有320宗未有源頭，當中8成是omicron，而今波疫情主要由油麻地絲麗酒店群組及倉鼠群組引起，其中760宗是酒店群組、84宗是倉鼠群組，社區已有多條傳播鏈，不少是近日的跨家庭聚會，逾24幢確診大廈有不同類型的傳播，當局已安排撤離。不明源頭最多的地區集中在深水埗區、沙田、葵青、黃大仙區及九龍城區。

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記者：蘇文軒