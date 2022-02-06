【封區檢測】再有大廈污水樣本呈陽性被圍封　涉美田邨美秀樓、良景邨良傑樓及良偉樓　【不斷更新】

▲ 美秀樓晚上圍封強檢。 （陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，多區有污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性。政府今日（6日）表示，再有大廈污水樣本呈陽性，圍封沙田美田邨美秀樓、屯門良景邨良傑樓及良偉樓。

【19:40】

​屯門良景邨良傑樓及良偉樓被指明為受限區域，不包括位於地下的世界龍崗學校朱瑞蘭中英文幼稚園。政府目標是在明日（7日）約中午12時完成此行動。

政府發言人表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。當局將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

【19:30】

自晚上7時30分起沙田美田邨美秀樓被指明為「受限區域」，不包括位於該處的停車場。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約10時完成此行動。



政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月24日至2月6日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月8日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

港府昨晚（5日）圍封屯門大興邨興泰樓，錄11宗初確及1宗不確定個案，並延長圍封大廈至明早，詳情即看：【下一頁】

政府公布62幢大廈須強檢，涉港九新界多區包括元朗、沙田，詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴