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【IT狗】陳嘉寶演極品港女Shirley獲讚　三孩之母Anjaylia封肚當古天樂旗下藝人　

娛樂 16:37 2022/02/06

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

ViuTV劇《IT狗》已在周五（2月4日）大結局，不過《IT狗》粉絲熱情仍未因此冷卻，在網上仍然熱鬧地討論。在《IT狗》演飲食網站CookCookGuide創辦人Shirley的陳嘉寶（Anjaylia），在劇中戲份不多，演出卻甚有迴響。

雖然她所演的角色是「極品港女」，陳嘉寶一點也不戒意，並在個人社交平台撰文答謝觀眾支持。因為結婚生BB而4年沒演戲的她首先寫道：

無論你係woman 定man，都好多謝大家嘅support 👌🏼
(我覺得想👊🏼我都係support 嚟㗎喇)😬

四年沒有演戲了，感恩遇上#it狗 。除了好劇本，還有整個好團隊 — 一個幕前幕後大家都很想盡好自己本分，甚至更多，去做好每一場戲的團隊。在劇組的時間不長，但真的真的很享受、很快樂。

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角色引起共鳴

然後，她謙虛表示多謝《IT狗》導演簡君晋給予「失業」多年的她演出機會，寫道：

也很謝謝導演給我這個失業已久的演員這個機會。還記得他去年初找我，問我有沒有興趣參演，還提出了兩個可能的角色。後來我選了一個發揮比較大，但需要casting的，那便是Shirley。

陳嘉寶在劇中所演的KOL Shirley為呃Like眾籌無零底線，她也直言想打Shirley，稱：

有趣的是，劇集播出而來我每天都有很多人跟我說很想打Shirley，但在導演和編劇的角度而言，Shirley卻並不是一個壞人，只是一個很現實的機會主義者。這種人就是那麼不著痕跡的存在於我們的身邊…你跟她講理講不過，她的面具想撕也撕不破…還總是一副光鮮亮麗、人畜無害的樣子…這種人你我也許遇過不少，所以共鳴才會這麼深。感謝編、導的信任，給我很多的空間，也願意聆聽我的想法，甚至乎放手花時間讓我嘗試一些構想。這機會，很寶貴。

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不過，陳嘉寶續稱：

想打她還想打她，但Shirley 在劇中說過一句話我覺得很對: 
「如果喜歡一件事，就應該鼓起勇氣，不顧一切去追…」。
我會。
年紀不小了，不再是大家以前認識的學生妹妹了…
這些年，變化太多…
但這不應阻礙我追求我喜歡的、演戲的夢想。
大家一起勇敢去追吧！同路的「蠢人」多的是。
我們，一起堅守信念，並不獨單。 
Let dreamers support dreamers 👌🏼
.
#想打Shirley揮手區
#你的憤怒我的動力
#開心大家想打佢
#你唔想打佢我反而驚

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成古天樂旗下藝人

其實陳嘉寶與《IT狗》導演簡君晋並非首次合作，畢業於溫哥華電影學院的簡導演，在2013年首套執導的電影長片《當C遇上G7》，陳嘉寶便有份參演，所以二人可說早已結片緣。

今年32歲的陳嘉寶在2017年與滑水教練兼初戀情人黃頌祈結婚，夫妻恩愛，共生下3個女兒，不過她在今年表示封肚不再生。

早已離開TVB的陳嘉寶，現為古天樂公司旗下藝人，作為三孩之母的她曾接受TOPick訪問表示，當媽媽後擁有更豐富的人生經歷，演戲上反佔優勢，更不介意日後「升呢」接演媽媽角色：「某些角色由少女演到媽媽，我有信心演到，因為整個過程我也經歷過，演員路可能相對闊了。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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