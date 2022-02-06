【第五波疫情】許樹昌指排隊檢測增加傳播風險　倡當局增流動檢測站及向市民派深喉唾液樽

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性，多幢大廈納入強檢公告，不少地區的檢測中心及檢測站都大排長龍。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，排隊檢測增加傳播風險，認為當局應在不同地區加設流動檢測車，亦建議衞生署及房署可安排向市民派發及回收深喉唾液樽，以減低市民排隊採樣的擠迫情況。

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本港連續兩日錄逾300宗確診個案，創抗疫兩年以來新高（即看：【下一頁】）。許樹昌在接受TOPick訪問時提到，由於過年時有很多的社交活動，例如是吃團年飯、逛花墟、到車公廟拜神及家庭拜年等，對300宗確診是否已到今波疫情最高峰仍是言之尚早，認為要多看數天才得了解，指若市民配合政府呼籲，盡量留在家中，有助減少爆發程度。

至於港府會否就本港疫情進一步收緊社交距離措施，他認為當局肯定會收緊防疫措施，料收緊的方向包括收緊至二人限聚令、將更多處所納入表列處所等，相信特首在本周二召開行政會議後會作出公布。

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記者：郭詩詩