  • 17°C
香港時間 : 2022206日 (週日) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣

娛樂 17:03 2022/02/06

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

鍾培生到銅鑼灣派利是。

被視為「富二代」的鍾培生，自家擁有短片頻道，經常拍片表達個人感受。上月鍾培生曾有感防疫措施再禁晚市堂食，因此到茶餐廳派錢以作支持。日前鍾培生又再出擊，今次更準備了逾十萬元利是，落銅鑼灣向市民派發。

一向言行直接的鍾培生，上月表示要支持小店，於是親自去灣仔區的茶記派錢，並拍片跟網民分享，該次共派了約萬元，有網民亦支持他的善舉。

最新影片推介：林明禎專訪

【MIRROR係唔鬧得】鍾培生分析鏡粉心態　指MIRROR紅過TWINS但存4大隱憂

鍾培生通街派利是

早前鍾培生趁農曆年假再度出擊，今次他加碼至10萬元利是，再到銅鑼灣向市民派發，同時拍片直擊派錢過程。

片中所見，穿上紅衣的鍾培生拿著一叠叠的利是，在鬧市見人便派，期間遇到了公司女員工，即跟老闆拜年合照兼討利是。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

指市民充滿熱情

鍾培生又邊行邉向市民講恭賀說話，有人雖然感到突然，但也收取利是；也有市民直行直過，未有理會鍾培生，也沒有接利是。

而最後鐘培生也派出手上大部分利是，並稱灣仔區跟銅鑼灣的市民一樣充滿熱情。

同場加映：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林鍾一戰】李俊享拒在鍾宅作賽：做咗兇宅點算？　鍾培生聲稱向柏榮團隊抽水
12:16 2021/09/30
【林鍾一戰】李俊享拒在鍾宅作賽：做咗兇宅點算？　鍾培生聲稱向柏榮團隊抽水
【張致恆不離婚】雯雯解釋Steven成功箍煲原因　從婚變學懂3件事：再堅持一次
10:15 2022/02/01
【張致恆不離婚】雯雯解釋Steven成功箍煲原因　從婚變學懂3件事：再堅持一次
【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎
17:04 2021/10/30
【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎

你可能感興趣

【林鍾一戰】李俊享拒在鍾宅作賽：做咗兇宅點算？　鍾培生聲稱向柏榮團隊抽水
12:16 2021/09/30
【林鍾一戰】李俊享拒在鍾宅作賽：做咗兇宅點算？　鍾培生聲稱向柏榮團隊抽水
【張致恆不離婚】雯雯解釋Steven成功箍煲原因　從婚變學懂3件事：再堅持一次
10:15 2022/02/01
【張致恆不離婚】雯雯解釋Steven成功箍煲原因　從婚變學懂3件事：再堅持一次
【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎
17:04 2021/10/30
【娛圈喜事】陳詩欣戴六對龍鳳鈪出嫁　蔡嘉欣余香凝做姊妹鍾培生當伴郎
鍾培生 娛樂人物職業 網絡熱話 農曆新年 小店 銅鑼灣 灣仔區 茶記冰室

最高瀏覽

【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
13:48 2022/01/31
【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
【強制檢測】62幢大廈須強檢　涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】
今日 10:15
【強制檢測】62幢大廈須強檢　涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】
【新冠後遺症】染疫後1年器官一個接一個退化　女編劇全身受盡「長新冠」折磨輕生
15:41 2022/01/28
【新冠後遺症】染疫後1年器官一個接一個退化　女編劇全身受盡「長新冠」折磨輕生