【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣

▲ 鍾培生到銅鑼灣派利是。

被視為「富二代」的鍾培生，自家擁有短片頻道，經常拍片表達個人感受。上月鍾培生曾有感防疫措施再禁晚市堂食，因此到茶餐廳派錢以作支持。日前鍾培生又再出擊，今次更準備了逾十萬元利是，落銅鑼灣向市民派發。

一向言行直接的鍾培生，上月表示要支持小店，於是親自去灣仔區的茶記派錢，並拍片跟網民分享，該次共派了約萬元，有網民亦支持他的善舉。

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鍾培生通街派利是

早前鍾培生趁農曆年假再度出擊，今次他加碼至10萬元利是，再到銅鑼灣向市民派發，同時拍片直擊派錢過程。

片中所見，穿上紅衣的鍾培生拿著一叠叠的利是，在鬧市見人便派，期間遇到了公司女員工，即跟老闆拜年合照兼討利是。

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指市民充滿熱情

鍾培生又邊行邉向市民講恭賀說話，有人雖然感到突然，但也收取利是；也有市民直行直過，未有理會鍾培生，也沒有接利是。

而最後鐘培生也派出手上大部分利是，並稱灣仔區跟銅鑼灣的市民一樣充滿熱情。

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