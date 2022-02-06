【私己錢】人妻踢爆老公暗藏私己錢　召消防鋸開鐵盒拎走2萬紙鈔

▲ 內地一名人妻要求消防員幫忙鋸開鐵盒，拿取丈夫收藏的私己錢。

瞞着另一半收藏私己錢絕非易事，內地江蘇省一名人妻，日前在家中發現上鎖鐵盒，懷疑老公暗藏私己錢。為了打開鐵盒，她前往消防局求助，消防員鋸開盒子後發現內存約2萬元人民幣（約2.4萬港元），人妻見狀笑着數錢。影片曝光後引來網民批評，網民直斥她不尊重丈夫。

破開鐵盒笑着數錢

綜合內媒報導，事件發生在上月19日，江蘇省常州市一名婦人，帶同鐵盒前往消防局求助，要求消防員替她打開，稱盒子內藏老公的私己錢。從影片可見，消防員用電鋸破開鐵盒，發現內有2萬元紙幣，人妻見狀發出笑聲，興奮數錢：

我就說裏面有錢！

消防員接着問婦人「你老公過來找我們怎麼辦？」，她從容地回應「你放心，我已經買了一個新的（鐵盒）放在那裏了」。

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最新影片：

網民斥不尊重丈夫

影片在內地社交媒體曝光後，引來網民熱議，有網民批評她行為過分，「不尊重丈夫」、「浪費人力」、「為甚麼破開鐵盒還要麻煩消防？」、「說得難聽點叫偷」、「既然你認為是共同財產，應該告知對方一聲」。

有律師回應內媒時指出，據《民法典》夫妻婚姻期間的工資、獎金、投資等收益都屬共同財產，由夫妻共同擁有。若鐵盒內的錢不屬丈夫個人財產（即婚前財產、意外賠償、遺囑等）的話，便屬共同財產，妻子有權拿取。律師提到破開鐵盒的行為雖不違法，但也不值得提倡。

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責任編輯︰王明芳