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【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意

社會 16:59 2022/02/06

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元朗市東社區會堂，數百名市民排隊做檢測。 (陳靜儀攝)

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案。衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。 

今日（6日）新增342宗確診個案，連續兩天確診個案突破300宗。全部屬於本地病例。本地個案大部分涉及Omicron變種病毒，20宗懷疑涉及Delta個案，部分個案仍在分析。本地個案當中，有100宗與早前個案有關連，其餘個案仍在調查。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得逾300宗初步確診，無源頭個案多涉及深水埗、沙田、九龍城、油尖旺、屯門區，呼籲當區居民要特別留意。

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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