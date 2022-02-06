【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案 當局籲5區居民要特別留意
社會 16:59 2022/02/06
本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案。衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。
今日（6日）新增342宗確診個案，連續兩天確診個案突破300宗。全部屬於本地病例。本地個案大部分涉及Omicron變種病毒，20宗懷疑涉及Delta個案，部分個案仍在分析。本地個案當中，有100宗與早前個案有關連，其餘個案仍在調查。詳情即看：【下一頁】
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得逾300宗初步確診，無源頭個案多涉及深水埗、沙田、九龍城、油尖旺、屯門區，呼籲當區居民要特別留意。
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記者：郭詩詩