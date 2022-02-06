中西區區議會副主席楊浩然　稱私人原因退出民主黨

▲ 本身是執業律師的楊浩然（右），過去曾協助前黨友許智峯（左）入稟法院，就反修例風波期間事件提出私人檢控。（經濟日報資料圖片）

中西區區議會副主席楊浩然，昨日退出加入22年的民主黨，他解釋因私人原因需要離開。據了解，在早前民主黨是否參選立法會的問題上，楊浩然被視為「參選派」。

自1999年從政開始起，楊浩然一直是民主黨成員，當年代表該黨競逐東區區議員不果，至2003年轉戰中西區寶翠區成功當選，並在2007年成功連任。

不過，他在2011年和2015年，分別以33票和69票之差敗給建制派，直至2019年成功重返區議會，更當選副主席。

經歷去年區議員辭職潮和宣誓風波，民主派約60人獲確認宣誓有效，但楊浩然所屬的中西區區議會，連同他僅剩下3名區議員，運作已近乎停擺。

本身是執業律師的楊浩然，在反修例風波期間曾協助前黨友許智峯，就西灣河開槍事件和深水埗的士撞人事件，入稟法院提出私人檢控。

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