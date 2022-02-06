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【新冠肺炎】醫管局籲市民若社區檢測呈初步確診　須留家等候衞生署指示

社會 17:20 2022/02/06

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(林宇翔攝)

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署及醫院管理局今日（6日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。 今日新增342宗確診個案，連續兩天確診個案突破300宗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，增一名84歲病人情況嚴重，長期病患，無接種疫苗，入院時病徵輕微，但今日病情嚴重已入ICU治療，呼籲長者盡快接種疫苗（詳情即看【下一頁】）。

另外，他指政府近日派了很好多快速測試包，不少市民知初步陽性後即去急症室求醫，導致大批求診者需要在急症分流檢測站外檢測，才可再安排入院，呼籲市民如在社區中心檢測，收到SMS是陽性結果時，繼續留在家中等候衞生署指示。

他又表示，如果經過快速檢測是陽性，如無感染病徵須冷靜，希望到急症室時耐心等候醫護人員安排進一步檢測，已確認檢測結果，市民如出現輕微病徵，請去普通科門診或私營醫療服務求醫。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：余思嵐

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