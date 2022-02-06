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【闔家辣】Edan君如Gigi合唱主題曲《辣到出汁》　 化身Q版卡通公仔集氣抗疫

娛樂 17:32 2022/02/06

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《闔家辣》

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）及吳君如主演的溫情喜劇電影《闔家辣》，早已磨拳擦掌準備與觀眾見面，與大家共渡疫情下的甜酸苦辣。

無論戲裏戲外，《闔家辣》的多位主演都緊貼香港經濟、時事及疫情，與香港巿民同甘共苦，無論面對工作、生活及健康的高低潮，《闔家辣》的團隊及演員會為大家努力打氣。

正值大家都需要加油時，戲中演員包括梁詠琪、Edan及吳君如特別灌錄《闔家辣》電影主題曲《辣到出汁》，集氣鼓勵大家撐過低潮。

【闔家辣】梁詠琪演喜劇沒偶像包袱　君如：令觀眾開心是一個使命

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角色卡通造型現身MV

《闔家辣》主題曲《辣到出汁》由今年第8度獲得叱咤樂壇填詞人大獎的黃偉文填詞，著名唱作人吳林峰作曲，榮獲2021年度叱咤樂壇監製大獎的Edward Chan監製，讓這首最強主題曲為電影加添新勢力。

由梁詠琪、Edan及吳君如一齊合唱的《辣到出汁》，多位主角以卡通造型在MV中出現，由業餘插畫家Yo!’s Playground 繪畫，維肖維妙。

當中包括滿面鬚根拿着報紙的中基，穿圍裙手執廚具的Gigi，穿着醒目運動裝配涼鞋的Edan，與手執咪高峯正在高歌的姑媽君如，齊齊做辣椒醬場面溫馨。

撰文 : TOPick柴犬出動

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