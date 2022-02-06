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【殭屍校園】「女班長」跟朴所羅門患難情真　趙怡賢人急暴升疑是富家女

娛樂 18:33 2022/02/06

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《殭屍校園》趙怡賢爆紅。

Netflix《殭屍校園》自開播以來成人氣焦點，雖然劇情口碑不一，但無阻劇中一眾年青演員人線上升。劇中飾演班長「崔南拉」的趙怡賢，由冷漠至打開心扉，得到不少網民支持，其IG追蹤人數更不斷暴升。

《殭屍校園》裡，趙怡賢演的女班長最初跟其他同學保持距離，就算經歷巨變都保持冷漠，惟被喪屍咬後，卻被男神朴所羅門一直保護，二人關係亦出現變化。

【殭屍校園】朴所羅門IG粉絲一周衝破百萬　童星出身懂四文四語成新男神

最新影片推介：林明禎專訪

趙怡賢的可愛長相亦漸受網民發現，《殭屍校園》上架一星期，趙怡賢的IG粉絲，由原本只有30萬兩日內暴增80萬，現已升至250萬followers，一夜全球爆紅！

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被視為未來新星

1999年12月出生的趙怡賢，被視為韓國重視的新世代女演員，她早於就讀翰林演藝藝術高中（音樂劇科）時，已是為JYP娛樂旗下演員練習生。

2018年她入行成為演員，曾參演人氣劇集《機智醫生生活》，演見習醫生的她表現受注目，現時亦正在慶熙大學修讀戲劇電影學系。

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曾在豪宅拍照

隨著《殭屍校園》，趙怡賢的身世也被傳媒揭露，早前有網民揭其父親是知名公司代表高層， 而她曾在IG發布在豪宅的舊照，被發現身處清潭洞的高級公寓拍攝，2,000呎單位高達55億韓元（約3,570萬港元），因此形容趙怡賢是富二代出身。

不過趙怡賢後來在IG回應，並指照片不是她的家，只是借朋友家拍攝，經理人公司也發聲明回應，稱照片是趙怡賢在朋友家拍的照片，並指她只是平凡的大學生，現時一人住在清潭洞公司附近的小單位內。

撰文 : TOPick柴犬出動

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