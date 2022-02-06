【打擊毒品】警方偵破市值1.6億元毒品案　拘4男子涉黑社會背景

▲ 警方偵破市值1.6億元毒品案。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科探員昨日（5日）清晨在紅磡區展開反毒品行動，行動中拘捕4名男子，年齡介乎29至47歲，並檢獲125公斤、市值1.6億元毒品。被捕人有三合會和安樂及14K背景。

警方毒品調查科根據情報，昨日清晨6時50分在紅磡一時租停車場內，發現兩部可疑車輛懷疑進行毒品交易。警方首先在停車場出口，拘捕兩名懷疑販毒集團充當天文台男子，再截停一部離開停車場的士，並在的士上發現134磚懷疑4號海洛英，於是拘捕的士司機。

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而另一部私家車拒絕服從警員指示，高速撞向警車並向佐敦方向逃去。探員追緝車輛至1,000米外覺士道口，遇到交通阻塞，賊人棄車逃去。其後警方在可疑車輛上檢獲173磚共重65公斤懷疑海洛英及10公斤冰毒。其後警方根據車輛登記車資料，在洪水橋拘捕一名涉案男車主。行動中，警方共拘捕4名男子，年齡介乎29至47歲，報稱的士司機、裝修工人及無業，現正扣留調查中。警方指，行動中無人受傷，相信已阻止一批毒品流入本地市場。警方表示，行動仍然繼續，不排除再有拘捕行動。

毒品調查科警司陳江明指，近兩年海洛英檢獲數量由去年的368公斤，上升186公斤至534公斤，升幅約50%。警方重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁。

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記者：黃傑偉