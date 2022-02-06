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【虐兒事件】童樂居事件中期報告公開　獨立檢討委員會發現82次虐待　55次屬紅色級別

社會 18:10 2022/02/06

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香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底被揭虐兒，至今23名院舍員工被捕，受害幼兒累積至39人.保護兒童會成立的獨立檢討委員會，早前向政府提交的中期檢討報告。委員會今日向立法會全體議員上交完整報告，報告指委員會曾翻查918小時的閉路電視記錄，發現至少82次懷疑虐待，當中55宗被界定為「紅色」級別、即被識別為虐待事件，涉及有人將幼童抬起再拋到軟墊上、掌摑懲罰、扭耳仔及以手指戳臉等。

獨立檢討委員會曾訪問已辭任院長的崔惠英，她對於有同事被捕表示震驚，指自己事前並不知悉虐兒情況，認為事件與幼兒工作員流失率高有關，又指新聘的工作員未有對幼兒展示足夠的愛與關懷，亦缺乏經驗，並認為負責監督工作的幼兒工作主任警覺性不足，而且有過多行政工作。崔惠英認為，疫情下，幼兒到戶外活動時間大幅減少，令幼兒容易情緒不穩和發脾氣，對幼兒工作員的身心都帶來挑戰。

另外，現已辭任保兒會總幹事的蔡蘇淑賢向委員會表示，對「童樂居」幼兒工作員未有匯報懷疑虐兒事件感到意外，因他們全具備專業資格，而具備專業資格的人遇到懷疑虐兒事件應當匯報。蔡蘇淑賢承認甚少到訪「童樂居」，而到訪前一般會有預告，她更向委員會表示從沒有翻看「童樂居」閉路電視片段，而在「童樂居」事件曝光後，她才向社署保證會增加到訪「童樂居」次數。

報告披露在事發後，保護兒童會聘用的風險管理專家SVA翻看了「童樂居」的918小時閉路電視段後，發現82次可疑事件，55宗被界定為「紅色」級別、即被識別為虐待事件，另外27宗為「黃色」級別、即相關行為較輕微，但仍需進一步檢視是否屬虐待的事件。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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