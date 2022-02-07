【正能量】港樂美籍韓裔小提琴手留港26年追夢　大讚MIRROR為新一代代表歌手

▲ 熱愛音樂的美籍韓裔小提琴手梁文瑄（Leslie）從不拘泥形式，只希望如功夫巨星李小龍般集百家之大成，將最純粹動人的音樂帶給聽眾。（譚以諾攝）

一首打動人心的樂曲離不開台前幕後的努力。無論是作為古典音樂會台上揮灑自如的音樂家，或是多首流行曲幕後默默無聞的演奏者，熱愛音樂的美籍韓裔小提琴手梁文瑄（Leslie）從不拘泥形式，只希望如功夫巨星李小龍般集百家之大成，將最純粹動人的音樂帶給聽眾。

Leslie於1996年加入港樂，翌年升任香港管弦樂團助理首席第二小提琴至今，曾參與多個室樂與管弦樂節演出，亦曾受邀加入多首流行音樂與演唱會的製作。她當年一時興起報名港樂的招聘考試後入選，從美國遠赴香港後，本以為只會小住1、2年，未料卻一住26年。

初到香港時，Leslie印象最為深刻的，便是高速的扶手電梯。她笑稱：「好快，比其他地方快一倍，當時我幾乎跌倒。」但她很快便被身邊人的熱情感染，融入香港的獨特文化之中。Leslie形容，香港人對待女性平等且尊重、對待外國人熱情且包容，讓她深深愛上這個國際大都會。Leslie說：「同事會主動與我分享購物的好地方，我中文不好，但他們依然會稱讚我懂得中文。」她指自己本生性害羞，怕見陌生人，但在港多年受香港文化熏陶，Leslie家人來港探望時，亦紛紛驚嘆她與以前判若兩人。而Leslie亦表示：「香港已成為我另一個家鄉。」

除生活環境的改變，Leslie在事業上亦面臨新的挑戰。不同其他國家，香港管弦樂團滙聚來自世界各國不同文化背景的音樂精英，Leslie需要與他們磨合，學習與不同文化共處，冀能做到「一加一大於二」。Leslie坦言，這或許會很難，但她強調，所有人心中都有着對音樂的熱愛。她形容：「全世界人看見的，都是同一個月亮，就像我們都同樣愛着古典音樂。」

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陽春白雪向來曲高和寡，群眾更喜歡的往往是下里巴人。Leslie則認為，音樂是「純粹」的，無論古典或流行音樂，音樂目標都是令人感動。她解釋：「有人可能會覺得這是兩種不同的音樂，甚至流行音樂較簡單，但其實要求一樣，都要投入自己的感情。」多年來，Leslie亦積極參與各種流行音樂的表演，如日前吸引大量線上及線下觀眾的除夕跨年演唱會，以至知名歌手王菲、張學友等大型演唱會，她希望能透過流行音樂接觸更多聽眾，增進他們對古典音樂的興趣，做到古典與流行音樂的「雙贏」。

Leslie亦曾參與大量音樂專輯、電視劇背景音樂的幕後製作，如MIRROR多首歌曲、大熱電視劇《延禧攻略》的背景音樂等。惟製作人員名單卻鮮少列出她的名字，Leslie對此則不甚在意：「我做音樂並不是想出名，做偶像。」她認為，音樂重在表達、分享，意義在於「付出」而非「索取」，觀眾在收看電視劇時，雖未必會留意背景音樂，更不會去追尋幕後的演奏者，但若她的演奏成功，仍能感動觀眾，讓他們沉浸在音樂和劇情之中。她笑稱：「就像有人說在我表演時睡着了，但如果我的音樂不好聽，他是不可能睡着的。」縱使一直默默無名，但只要能與聽眾分享自己的音樂，Leslie已感到「好驕傲」。

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作為資深的小提琴手，Leslie亦曾多番與香港人氣男團MIRROR合作。Leslie談及第一次與MIRROR成員見面時，是在去年5月的「ONE & ALL」MIRROR成軍兩周年演唱會。即便Leslie多年來「身經百戰」，但她形容：「這是最讓我感動的一個演唱會。」

新冠肆虐下社會氣氛壓抑。Leslie認為，MIRROR的走紅正合時機，為香港帶來歡樂。而閱人無數的Leslie，第一次與MIRROR見面已讓她留下極佳的印象，多番合作後更被「圈粉」。她形容：「他們不像大明星，非常親切，對待我們就像朋友一樣。」

Leslie憶述，當時一眾工作人員須與MIRROR共用同一洗手間，MIRROR每每借用洗手間時，均會禮貌鞠躬，又會將熱情鏡粉送贈的禮物與他們分享。而MIRROR勤奮的工作態度，更讓Leslie留下深刻印象。演唱會8時半開場，樂隊成員則須於5時到達，但他們到場時MIRROR往往已提前開始排練，努力精益求精。Leslie形容：「他們很團結，而且準時、專業、平等。」她相信，鏡粉們能看到偶像的努力，而MIRROR亦能感受到他們的支持。粉絲亦對疫下難得的演唱會份外熱情，MIRROR及一眾演出成員受氣氛帶動，都不禁熱淚盈眶。

Leslie表示，以前或許會覺得年輕人缺乏經驗，但日前看過《梅艷芳》電影後，深深感到未來的世界屬於新一代，屬於每一個年輕人。她笑稱：「我應該思考如何做好年輕人的榜樣，而不是與他們競爭。」對於MIRROR，Leslie亦不吝讚美，形容他們是「新一代的代表歌手」。

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記者：黃穎津