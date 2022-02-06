【菜價急升】文錦渡貨運一度停擺致菜價飆升　灣仔街市豆苗賣100蚊一斤

▲ 銅鑼灣鵝頸橋街市。（譚以諾攝）

本港疫情越趨嚴峻，甚至連帶影響蔬菜價格。文錦渡管制站疑有司機確診，令本港蔬菜供應今日（6日）大受影響，價格亦大幅上升。其中灣仔街市，有豆苗價格飆升至100元一斤；於將軍澳尚德街市，菜心要36元一斤，較平日貴兩倍。

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於灣仔街市菜檔，豆苗賣60元半斤、100一斤；菜芯苗要20元一斤、西洋菜要20元一扎。菜檔東主陳小姐指，受疫情影響只有少量貨車送菜往街市，生意亦下跌5成，但她稱體諒，而新年期間亦幸得市民亦多購買蔬菜。她希望疫情快點過去，市道可恢復正常。

家庭主婦洪太指，豆苗一向屬高價菜，新年期間近70至80元一斤，自己會轉買其他蔬菜。陳小姐就形容豆苗超過100元一斤「貴得離譜」，自己會選購菜心，但亦嘆漲價一倍至20多元一斤。

於將軍澳尚德街市，亦有市民反映菜價上升。呂女士說，過年期間菜芯都是26元兩斤，但今日價格卻升至36元一斤；椰菜亦要16元一斤。她指，街市菜檔有時都會以「20元5份」形式銷售，但今日都要約26元一斤。

根據蔬菜統營處顯示的批發價格，對比上周日（1月30日）及今日的蔬菜批發價，大部分價錢都有上升。其中茼蒿由上周日的14.4元一斤，升至23.8元一斤；菜芯由9.7元升至11.9元；豆苗由28.8元升至36.3元。

▲ 菜價飆升。（黃傑偉攝）

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手就表示，有跨境貨車司機昨日（5日）疑確診，住於同一檢疫酒店的司機須檢測，文錦渡管制站亦隨即停擺；至昨晚約9時重開後，不少司機漏夜趕路，惟仍有至少20至30部貨車滯留關口，今早才可陸續來港，因此影響蔬菜批發。他又說，大部分經陸路運送來港的蔬菜都經文錦渡，相信近兩日菜價會受影響。

他又提到，現時當局要求跨境貨車司機要持有24小時內的病毒檢測結果，形容措施而相當嚴厲，希望港府可盡快掌控疫情。

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記者：黃悅晴、黃傑偉