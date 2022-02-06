據悉今年兩會會期再次縮短　港區人大政協赴京後可否stay behind？

▲ 今年全國人大會議、全國政協會議，分別於3月5日及4日在北京召開，據悉料分別會在3月11日及10日閉幕。（經濟日報資料圖片）

全國兩會下月4日在北京召開，據悉會期與去年一樣會縮短。港區人大代表和全國政協常委雲集政商界代表，不少本身在內地業務要打點，他們去年成功爭取兩會後「stay behind」，但今年又將否再度如願？

在內地嚴格防疫政策下，即使是港區人大代表、政協常委，一般情況入境內地必須進行隔離，故不少人同樣久久未能親自打點業務，最終去年就成功爭取在完成兩會「正職」後，可以「公幹後stay behind」繼續留在北京，甚至到內地其他地方打點「副業」。

之不過，資深建制派人士相信，今年若要再次「成功爭取」，難度非常高，事關本港近月正爆發第5波疫情，連日確診個案數以百計，有關當局未必冒風險「開綠燈」，料眾人要在兩會閉幕後，齊齊乘搭包機直接返港。

該人又提到，由於特首選舉3月27日上演，作為新選舉制度下最後一場重要選舉，本身是選委的港區人大代表和全國政協常委，亦有責任投票選出下屆特首，一旦「stay behind」期間出意外，例如受疫情影響未能返港而缺席投票，難免會有點尷尬。

據了解，多名港區全國人大代表、政協委員，日前已收到有關方面通知，下月初會先在深圳酒店集體檢疫，獲陰性檢測結果後翌日直飛北京，抵達後要再進行檢測，期間採取閉環式管理，除了開會外不得離開酒店，而且亦要量體溫、戴口罩等。

官方早前公布，今年的全國人大會議、全國政協會議，分別於3月5日及4日召開。消息指，料分別會在3月11日及10日閉幕。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9