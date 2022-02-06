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【第五波疫情】梁顯利油麻地社區中心兼職員工確診　非社區檢測中心、避寒中心員工

社會 18:49 2022/02/06

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一名在梁顯利油麻地社區中心工作的兼職助理活動幹事確診。（資料圖片）

​民政事務總署今日（6日）表示，一名在梁顯利油麻地社區中心工作的兼職助理活動幹事，確診新冠肺炎。

民政總署指，該名兼職員工於梁顯利油麻地社區中心負責後勤工作，並無接觸公眾人士或參與避寒中心工作。該員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為1月30日，上班前有作體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀，上班期間有佩戴外科口罩。她於1月30日在社區檢測中心作病毒測試，結果陰性；2月2日在其居住地區檢測後確診，現正接受治療。

民政總署又說，已安排社區中心其他有關職員進行病毒測試，並全面清潔及消毒中心的設施和公用地方，並已即時通知社區中心用戶有關情況。民政總署指，位於同一地址的社區檢測中心與社區中心其他部分分隔，獨立運作，另設出入口，而該名員工並非社區檢測中心職員，有關事件並不影響檢測中心運作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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