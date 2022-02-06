【菜價急升】文錦渡貨運停擺影響內地蔬菜供應　政府指因有個別跨境司機入境內地後違規

▲ 內地入口蔬菜供應緊張。(黃傑偉攝)

有指因有跨境貨櫃車司機懷疑確診新冠肺炎，令文錦渡關口一度暫停貨車進出，令內地入口蔬菜供應緊張。政府指，據了解，有個別跨境貨車司機在進入內地後曾前往未經申報的地方，因此內地機關有必要嚴謹處理事件，令部分司機因留在隔離酒店。



政府指，食物及衞生局一直有就跨境貨車司機在內地進行新冠病毒核酸檢測結果呈陽性對進口本港蔬菜的影響，與運輸及房屋局等相關政策局及部門，以及內地相關部委緊密溝通。據了解，有個別跨境貨車司機在進入內地後曾前往未經申報的地方，因此內地機關有必要嚴謹處理事件，進行追蹤，以免病毒流入社區，令部分司機因而須留在隔離酒店。



現時，除個別被界定為密切接觸者的跨境貨車司機需要繼續接受隔離外，其餘司機已可離開酒店恢復正常作業。運輸署亦已於昨日（5日）去信跨境貨車業界，提醒司機必須嚴格遵守粵港兩地政府在聯防聯控機制下之疫情防控和健康管理措施。



至於蔬菜供應方面，據了解，內地當局考慮到供港鮮活食品的重要性，已作出彈性安排，讓業界安排其他已註冊的司機將蔬菜運送至本港。今日上午9時，曾有約20輛貨車在文錦渡等待過關，但其後已陸續抵港。另外，蔬菜統營處和長沙灣副食品批發市場今日的蔬菜供應與以往大致相若，西區副食品批發市場的蔬菜供應雖有所減少，但整體供應情況穩定。另外，截至今日，跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋供應如常。食衞局會繼續與相關政策局及部門和業界保持溝通，密切留意食品供應情況。

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責任編輯：蘇文軒