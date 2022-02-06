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【新冠肺炎】食環署5名職員初步確診　包括一名衞生督察於上水屠房負責肉類檢驗工作

社會 20:13 2022/02/06

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食環署2名衞生督察及3名工人初步確診感染新冠肺炎。(經濟日報資料圖片)

食環署今日（6日）表示，該署2名衞生督察及3名工人初步確診感染新冠肺炎，其中一名衞生督察於上水屠房負責肉類檢驗工作，最後上班日期為上周五（4日）。

署方表示，其中一名衞生督察於食環署位於天水圍的辦事處上班，負責當區防治蟲鼠工作。她最近一次上班日期為1月28日。她因其居住地點被納入強制檢測公告而接受強制檢測；另一名衞生督察於上水屠房的食環署辦事處上班，負責肉類檢驗工作。他最近一次上班日期為2月4日。他因曾到訪的食肆被納入強制檢測公告而接受強制檢測。

其中一名工人曾於旺角道垃圾站及汝州街垃圾站當值，負責潔淨工作。她最近一次上班日期為1月29日。她因出現病徵而接受檢測；同區另一名工人則負責旺角區的潔淨工作，她最近一次上班日期為2月4日，因其居住地區情況而進行「願檢盡檢」檢測。

另一名工人則於食環署位於上水新城路的辦事處上班，負責潔淨工作，最近一次上班日期為2月1日。其家人早前被界定為密切接觸者，故她自二月四日起被送往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。

上述員工工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近街道進行清潔消毒，並正安排與相關員工一同執勤的同事接受病毒測試。食環署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並會全力配合追蹤相關密切接觸者。如有員工需按衞生防護中心指示被安排送往檢疫，食環署會就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

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