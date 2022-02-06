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【初步確診】社署及房屋署各有一職員初確　工業貿易大樓社署辦事處明日關閉

社會 21:35 2022/02/06

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社署一名一名兼職詐騙偵查顧問初確。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，政府多個部門亦有人確診。社會福利署及房屋署今日（6日）分別公布，一名兼職詐騙偵查顧問及一名房屋事務主任初步確診新冠肺炎。

社署表示，一名隸屬社會保障科的兼職詐騙偵查顧問初步確診，該職員在工業貿易大樓3樓工作，最近一次上班日期為2月4日，當日並沒有接觸公眾。該名職員工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署指出，會安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有社署職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。設於工業貿易大樓3樓的社署辦事處會於明日（7日）關閉。

房屋署就表示，一名房屋事務主任初步確診，該職員今日因身體不適前往醫院求診，她的辦公室位於觀塘安達邨俊達樓一樓，於房屋署東九龍（十三）區租約事務管理處工作，她最後一天在辦公室上班的日期是1月31日。她最近工作時並沒有與公眾人士接觸，均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦公室已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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