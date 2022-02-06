  • 16°C
香港時間 : 2022206日 (週日) 21:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】50歲男輔警初步確診駐守天水圍分區　於元朗廣場正職工作

社會 21:42 2022/02/06

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一名駐守天水圍分區50歲男輔警警員初步確診。(經濟日報資料圖片)

本港第五波疫情大爆發，警方於今（6日）公布，一名駐守荃灣警區的27歲男警員及一名駐守天水圍分區50歲男輔警警員初步確診。其中男輔警警員正職工作位於元朗廣場。

該名警員昨日（5日）感到不適，到政府醫院求醫。另一名男輔警警員正職工作位於元朗廣場，獲安排接受病毒檢測。該兩名人員昨日證實初步確診。兩人於過去十四日無外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。兩人最後一日上班日分別為2月3日及4日。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君於下午疫情記者會上交代詳情時指，元朗廣場出現爆發情況，至今增至13名工作人士確診，涉及清潔工、保安、售貨員和餐廳員工等。

警方指，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該兩名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【新冠肺炎】醫管局籲市民若社區檢測呈初步確診　須留家等候衞生署指示
今日 17:20
【新冠肺炎】醫管局籲市民若社區檢測呈初步確診　須留家等候衞生署指示
【第五波疫情】梁顯利油麻地社區中心兼職員工確診　非社區檢測中心、避寒中心員工
今日 18:49
【第五波疫情】梁顯利油麻地社區中心兼職員工確診　非社區檢測中心、避寒中心員工
【新冠肺炎】食環署5名職員初步確診　包括一名衞生督察於上水屠房負責肉類檢驗工作
今日 20:13
【新冠肺炎】食環署5名職員初步確診　包括一名衞生督察於上水屠房負責肉類檢驗工作
【第五波疫情】濕地公園農林督察確診　日常工作無須接觸公眾
今日 20:38
【第五波疫情】濕地公園農林督察確診　日常工作無須接觸公眾
【初步確診】社署及房屋署各有一職員初確　工業貿易大樓社署辦事處明日關閉
今日 21:35
【初步確診】社署及房屋署各有一職員初確　工業貿易大樓社署辦事處明日關閉

你可能感興趣

【新冠肺炎】醫管局籲市民若社區檢測呈初步確診　須留家等候衞生署指示
今日 17:20
【新冠肺炎】醫管局籲市民若社區檢測呈初步確診　須留家等候衞生署指示
【第五波疫情】梁顯利油麻地社區中心兼職員工確診　非社區檢測中心、避寒中心員工
今日 18:49
【第五波疫情】梁顯利油麻地社區中心兼職員工確診　非社區檢測中心、避寒中心員工
【新冠肺炎】食環署5名職員初步確診　包括一名衞生督察於上水屠房負責肉類檢驗工作
今日 20:13
【新冠肺炎】食環署5名職員初步確診　包括一名衞生督察於上水屠房負責肉類檢驗工作
疫情 病毒檢測 強制檢測 元朗廣場 Yuen Long Plaza 衞生署 傳染病

最高瀏覽

【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
13:48 2022/01/31
【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
【強制檢測】62幢大廈須強檢　涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】
今日 10:15
【強制檢測】62幢大廈須強檢　涉港九新界多區包括元朗、沙田【附檢測日期】
【新冠後遺症】染疫後1年器官一個接一個退化　女編劇全身受盡「長新冠」折磨輕生
15:41 2022/01/28
【新冠後遺症】染疫後1年器官一個接一個退化　女編劇全身受盡「長新冠」折磨輕生