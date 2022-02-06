【第五波疫情】50歲男輔警初步確診駐守天水圍分區　於元朗廣場正職工作

▲ 一名駐守天水圍分區50歲男輔警警員初步確診。(經濟日報資料圖片)

本港第五波疫情大爆發，警方於今（6日）公布，一名駐守荃灣警區的27歲男警員及一名駐守天水圍分區50歲男輔警警員初步確診。其中男輔警警員正職工作位於元朗廣場。

該名警員昨日（5日）感到不適，到政府醫院求醫。另一名男輔警警員正職工作位於元朗廣場，獲安排接受病毒檢測。該兩名人員昨日證實初步確診。兩人於過去十四日無外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。兩人最後一日上班日分別為2月3日及4日。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君於下午疫情記者會上交代詳情時指，元朗廣場出現爆發情況，至今增至13名工作人士確診，涉及清潔工、保安、售貨員和餐廳員工等。



警方指，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該兩名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：洪芷晴