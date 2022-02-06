【強制檢測】屯門及黃大仙污水檢測呈陽性　大興花園、宏景花園等多幢大廈納強檢

▲ 屯門大興花園第二期第10座、第11座納入強檢範圍。（資料圖片）

政府今日（6日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並於屯門及黃大仙區的污水檢測到呈陽性的結果，多幢大廈被納入強制檢測範圍。

相關大廈包括：

屯門大興花園第二期第10座、第11座

屯門卓爾居第5座、第6座

黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場

黃大仙嘉峰臺第1座至第5座

另外，為跟進在屯門及油尖旺區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由明日起向屯門兆隆苑住戶，及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

民政事務總署亦陸續向在砵蘭街及旺角道一帶工作的每位清潔員工，及物業管理員工派發3套快速測試套裝，供他們自行檢測。居民如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽網頁連結。



當局提醒，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測，巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴