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【新冠疫苗】本港首針疫苗接種率已達8成　林鄭月娥指將於本周內公布「疫苗通行證」詳情

社會 22:02 2022/02/06

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本港第一針新冠疫苗接種率已達8成。(資料圖片)

公務員事務局局長聶德權表示，本港第一針新冠疫苗接種率已達8成，有逾539萬人接種，但亦指這得來不易的接種率不足以抵禦急劇惡化的疫情，要築起社區保護屏障，要盡快把接種率提升至9成。

聶德權稱，第五波疫情非常嚴峻，每日逾300人確診，預料個案會急速上升，情況令人非常擔憂，當局會做好各項應對疫情措施，以「圍堵」截斷傳播鏈控制疫情；同時期望市民尤其長者把握時間，盡快接種疫苗，減低感染帶來的重症或死亡風險，也避免醫療系統承受衝擊。

特首林鄭月娥亦形容8成接種率得來不易，本港的正向9成接種率的目標邁進，政府很快會修訂相關規例，落實「疫苗通行證」的要求，屆時沒有打針的人士將須面對進入很多處所和出席活動的限制。而「疫苗通行證」將於2月24日實施，政府將於本周內公布詳情。

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責任編輯：蘇文軒

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